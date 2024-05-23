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Для автомобилистов в Курске появилась функция «зелёная волна»

Специалистами по моделированию транспортной системы разработан и введен новый светофорный цикл на нескольких участках улично-дорожной сети города. 
Фото министерства транспорта и автомобильных дорог региона

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Среди них перекрестки ул. Гудкова - ул. Дубровинского, ул. Фрунзе - ул. Дубровинского и ул. 8 Марта - ул. Союзная - ул. 2-я Рабочая.

Также реализована функция «Зеленая волна» на улице Радищева, которая позволит минимизировать сокращение времени остановки транспортных средств у перекрестков.

Введение нового светофорного регулирования на указанных перекрестках позволило разгрузить прилегающие участки УДС от постоянных заторов.

В настоящее время проводятся мероприятия по реализации этой функции на улицах Карла Маркса, Дзержинского, 50 лет Октября.

 
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