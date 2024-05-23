Для автомобилистов в Курске появилась функция «зелёная волна»
Специалистами по моделированию транспортной системы разработан и введен новый светофорный цикл на нескольких участках улично-дорожной сети города.
Фото министерства транспорта и автомобильных дорог региона
Также реализована функция «Зеленая волна» на улице Радищева, которая позволит минимизировать сокращение времени остановки транспортных средств у перекрестков.
Введение нового светофорного регулирования на указанных перекрестках позволило разгрузить прилегающие участки УДС от постоянных заторов.
В настоящее время проводятся мероприятия по реализации этой функции на улицах Карла Маркса, Дзержинского, 50 лет Октября.