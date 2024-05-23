Для автомобилистов в Курске появилась функция «зелёная волна»

Специалистами по моделированию транспортной системы разработан и введен новый светофорный цикл на нескольких участках улично-дорожной сети города.

Среди них перекрестки ул. Гудкова - ул. Дубровинского, ул. Фрунзе - ул. Дубровинского и ул. 8 Марта - ул. Союзная - ул. 2-я Рабочая.Также реализована функция «Зеленая волна» на улице Радищева, которая позволит минимизировать сокращение времени остановки транспортных средств у перекрестков.Введение нового светофорного регулирования на указанных перекрестках позволило разгрузить прилегающие участки УДС от постоянных заторов.В настоящее время проводятся мероприятия по реализации этой функции на улицах Карла Маркса, Дзержинского, 50 лет Октября.