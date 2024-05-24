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Для автомобилистов в Курске появилась функция «зелёная волна»

В Курском районе продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Курском онкологическом научно-клиническом центре пройдет День открытых дверей

В Курской области завершается весенняя посевная кампания

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