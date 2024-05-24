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Курян приглашают стать частью команды форума «Территория смыслов»

Продолжается регистрация волонтёров на форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События.

 

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Событие пройдет в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.

Организаторы форума «Территория смыслов» приглашают волонтёров Курской области стать частью команды и подать заявку на сайте https://dobro.ru. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

Волонтёры форума станут частью команды организаторов десятого юбилейного форума «Территория смыслов». Ребят приглашают на позиции в различные службы: забот и аккредитации, внеучебных программ, логистики, протокола и сопровождения гостей, по работе с участниками, а также работ на образовательных площадках и в пресс-службе.

В рамках форума будет организовано три заезда Волонтёрского корпуса:
Заезд на весь период проведения форума (с 01 по 29 августа) — https://dobro.ru/event/10730135;
первый заезд (с 01 по 11 августа) — https://dobro.ru/event/10730238;
второй заезд (с 13 по 29 августа) —https://dobro.ru/event/10730241.


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