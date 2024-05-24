Сборная Курской области привезла золото с чемпионата России по легкой атлетике

Сборная Курской области завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на командном чемпионате России по легкой атлетике.

Соревнования состоялись в Сочи при поддержке нацпроекта «Демография».Наши спортсменки Кристина Манцурова, Эмилия Тангара, Елена Морозова и Екатерина Федяева победили в женской эстафете 4х400 м, на 4 секунды побив рекорд Курской области. В этой дисциплине наша команда лучшая второй год подряд. Также чемпионкой России стала Эмилия Тангара в беге на 400 м с барьерами.В женской эстафете 4х100 м Варвара Полякова, Анастасия Проскурина, Снежана Салькова и Екатерина Пискарева завоевали серебро, а в беге на 400 м с барьерами Владимир Лысенко – бронзу.