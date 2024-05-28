В преддверии Международного дня защиты детей Курский Росреестр приглашает всех принять участие в специальной «горячей линии».

Это уникальная возможность получить компетентные ответы на вопросы, связанные с совершением сделок с недвижимостью в интересах детей.Мероприятие пройдет 31 мая, с 10:00 до 12:00. На интересующие граждан вопросы о тонкостях реализации прав несовершеннолетних в сфере недвижимости ответит Светлана Николаевна Каранда, начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Курской области.Телефон «горячей линии»: 8 (4712) 52-98-04.Вы узнаете все о приобретении, продаже, дарении, наследовании, залоге и других действиях с недвижимым имуществом, которые осуществляются в интересах детей.