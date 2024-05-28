30 мая по ряду в Курске будет прекращена подача холодной воды

Отключение воды связано с проведением неотложных ремонтных работ.







С 9:00 до 17.00 без воды останутся адреса:- все улицы Железнодорожного округа;- Сеймский округ: все улицы микрорайона КЗТЗ, Песковские улицы, ул. Прогонные, Энгельса, Литовская с переулками, Даньшинские переулки, ул. Малиновая и переулки, Шоссейные пер.;- Центральный административный округ: на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Степана Разина, Семеновской, Халтурина, Коммунистической, Кузнечной, Сторожевой, Лобановке, Свободной, Горького, Ватутина, Мирной, К. Зеленко, Уфимцева, Можаевской, С. Саровского, Тускарной, А. Аристарховой, Н. Набережной, Челюскинцев, пл. Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовой, Золотой, Кирова, Почтовой, Марата, Урицкого, Кр. площади, Сосновской, Ендовищенской, Береговой, Володарского, Блинова, Л.Толстого, Лысой Горе, Ямской и прилегающих к ним, К. Маркса №№ 1- 51, Никитской, 4, 4б, 6, 8, 18-80; Ахтырской, Ломакина, 1, 3, 5, Кр. Октябрь, Межевой, Пушкарных и Офицерских улицах и переулках, Дзержинского, Пирогова, Кр. Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовской, Суворовских переулках, Аэродромной и Аэродромных переулках, Звездной, Бойцов 9-й дивизии, Мичурина, Фатежских, Запольной, Пучковке, Орловских, 50 лет Октября, Студенческой, Хрущева (№№ 12-44), пр.Дружбы (за исключением №№ 22-30), в районе индивидуальной застройки Северо-Западного района, пр.Сергеева, Веспремской, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр. В.Клыкова, пр. Н. Плевицкой, Щепкина, Ломоносова, Чехова, Павлуновского, Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковской, Дружининской, Малиновой, Рассыльной, Кольцова, Асеева, Зеленой, Н. Луговой, Майском бульваре (№ 9 и № 11).- Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа): в Северо-Западном жилом районе - пр.Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробъева, Косухина, Мыльникова, Майском бульваре (четные номера домов), А. Невского, пл. Добролюбова, В.Луговой, Верхней и Нижней Казацких, Скорятина, Гайдара, С. Перовской, Советской, К. Либкнехта с прилегающими.