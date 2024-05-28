Публичные слушания по годовому отчету областного бюджета за 2023 год состоятся 4 июня

4 июня 2024 года в 10:00 в зале заседаний Курской областной Думы состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год.