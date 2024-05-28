https://kurskduma.ru/.Трансляция будет проходить на сайте Курской областной Думы
Ознакомиться с проектом закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2023 год» можно на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области https://clck.ru/3AvpYF.
Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год и проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2023 год» размещены на официальном сайте Курской областной Думы https://clck.ru/3Avpa5.
Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении областного бюджета за 2023 год, размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области https://clck.ru/3Avpbm (раздел «О регионе»/ «Экономика»/«Финансы»/«Бюджет для граждан»).
Замечания и предложения к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год принимаются постоянным комитетом Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию до 3 июня 2024 года включительно по адресу: 305001, г. Курск, ул. С. Перовской, 24 и по электронной почте: post@kurskduma.ru. #экономика46#финансы46
Публичные слушания по годовому отчету областного бюджета за 2023 год состоятся 4 июня
4 июня 2024 года в 10:00 в зале заседаний Курской областной Думы состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год.