График выплат пособий и пенсий в июне

В Отделении СФР по Курской области проинформировали о графике зачисления пенсий и пособий в июне.

3 июня куряне получат следующие выплаты за май: единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; пособия по беременности и родам; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 года; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за май будет перечислена 5 июня, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 июня.Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 10, 11 (перенос с 12 июня), 20 и 21 июня (перенос с 23 июня). Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком; его можно уточнить в своем почтовом отделении.В СФР обращают внимание на то, что зачисление пособий осуществляется в течение всего рабочего дня.