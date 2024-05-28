График выплат пособий и пенсий в июне
В Отделении СФР по Курской области проинформировали о графике зачисления пенсий и пособий в июне.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за май будет перечислена 5 июня, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 июня.
Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 10, 11 (перенос с 12 июня), 20 и 21 июня (перенос с 23 июня). Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком; его можно уточнить в своем почтовом отделении.
В СФР обращают внимание на то, что зачисление пособий осуществляется в течение всего рабочего дня.