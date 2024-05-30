В Курске ведутся работы по созданию общественного пространства – сквера «Поэтический»
В районе проспекта Дружбы ведутся работы по созданию нового общественного пространства – сквера «Поэтический»
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Покрытие дорожек будет сделано из тротуарной плитки, а на детской и спортивной площадках предусмотрено наливное полиуретановое покрытие.
В настоящее время подрядная организация уже выполнила расчистку и спланировала территорию. Установлены бортовые камни, отсыпано основания из щебня, завезены строительные материалы.
Все работы планируется завершить до конца августа.