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В Курске ведутся работы по созданию общественного пространства – сквера «Поэтический»

В районе проспекта Дружбы ведутся работы по созданию нового общественного пространства – сквера «Поэтический»
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Как рассказали в комитете городского хозяйства, площадь участка благоустройства составляет 0,8 га. Здесь планируется уложить дорожки, установить детские и спортивные площадки, площадку для выгула и дрессировки собак, лавочки и урны, наружное освещение. Также здесь будет выполнено озеленение.

Покрытие дорожек будет сделано из тротуарной плитки, а на детской и спортивной площадках предусмотрено наливное полиуретановое покрытие.

В настоящее время подрядная организация уже выполнила расчистку и спланировала территорию. Установлены бортовые камни, отсыпано основания из щебня, завезены строительные материалы.

 Все работы планируется завершить до конца августа.
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