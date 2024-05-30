В Курске ведутся работы по созданию общественного пространства – сквера «Поэтический»

В районе проспекта Дружбы ведутся работы по созданию нового общественного пространства – сквера «Поэтический»

Как рассказали в комитете городского хозяйства, площадь участка благоустройства составляет 0,8 га. Здесь планируется уложить дорожки, установить детские и спортивные площадки, площадку для выгула и дрессировки собак, лавочки и урны, наружное освещение. Также здесь будет выполнено озеленение.Покрытие дорожек будет сделано из тротуарной плитки, а на детской и спортивной площадках предусмотрено наливное полиуретановое покрытие.В настоящее время подрядная организация уже выполнила расчистку и спланировала территорию. Установлены бортовые камни, отсыпано основания из щебня, завезены строительные материалы.Все работы планируется завершить до конца августа.