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С 1 июня стартует купальный сезон

Перед началом купального сезона в управлении по делам ГО и ЧС Курска прошел учебно-методический сбор со спасателями на водных объектах.


 

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С 1 июня стартует купальный сезон, свою работу начнут пляжи. Их в 2024 году в Курске одиннадцать.

В прошлом году за купальный сезон почти 40 тысяч человек посетили городские пляжи. В этом году ожидается, что лето будет жарким и без осадков, потому количество отдыхающих на пляжах может быть еще больше. Предупреждение гибели людей, обеспечение их безопасности на пляжах - важная задача, которая стала основной темой прошедшего учебно-методического сбора.

В 2023 году в Курске погибло 5 человек. Анализ происшествий на воде показывает, что все случаи гибели произошли в необорудованных для купания местах.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Новицкий напомнил спасателям, что в их задачи входит контроль порядка на пляжах. При выявлении людей в состоянии алкогольного опьянения, необходимо сообщать об этом в полицию. Порядок взаимодействия спасателей и сотрудников полиции при выявлении фактов нарушений со стороны отдыхающих отлажен.


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