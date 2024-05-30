Ограничение движения

В Курске временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц К. Маркса и Ямской.

В рамках концессионного соглашения на трамвайном маршруте №1 продолжается замена временного покрытия переездов на асфальтобетонное.С 22:00 30 мая до 5:00 3 июня подрядная организация запланировала укладку асфальта на совмещенных с автодорогой участках трамвайных путей на пересечении улиц К. Маркса и Ямской.В период проведения работ будут вводиться временные ограничения движения транспорта на данном участке. Это не повлияет на маршруты движения общественного транспорта. В региональном Минтрансе просят заранее планировать свои поездки.