Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

 В Курске временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц К. Маркса и Ямской.

Читайте также

В рамках концессионного соглашения на трамвайном маршруте №1 продолжается замена временного покрытия переездов на асфальтобетонное.

С 22:00 30 мая до 5:00 3 июня подрядная организация запланировала укладку асфальта на совмещенных с автодорогой участках трамвайных путей на пересечении улиц К. Маркса и Ямской.

 В период проведения работ будут вводиться временные ограничения движения транспорта на данном участке. Это не повлияет на маршруты движения общественного транспорта. В региональном Минтрансе просят заранее планировать свои поездки.

 

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области хотят запустить производство экструдированного мармелада

Куряне могут получать бесплатную юридическую помощь на постоянной основе

Куряне могут пожаловаться на работы климатических систем в общественном транспорте

С 1 июня стартует купальный сезон

В Курске ведутся работы по созданию общественного пространства – сквера «Поэтический»