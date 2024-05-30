Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне могут пожаловаться на работы климатических систем в общественном транспорте

В связи с жаркой погодой ежедневно проводится контроль за соблюдением перевозчиками условий государственных контрактов относительно работы климатических систем в общественном транспорте.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

 За прошедший день служба контролеров выявила 10 случаев, когда водители не соблюдали температурный режим в салонах автобусов. По результатам проверки перевозчики будут оштрафованы за неисполнение своих контрактных обязательств.

 Для оперативного выявления нарушителей и привлечения их к ответственности организован дополнительный общественный контроль. Сообщить о нарушениях, включая работу систем кондиционирования в общественном транспорте, можно по телефону 702-802.

В обращении необходимо указать следующую информацию:
• государственный регистрационный знак автобуса или его 5-значный гаражный номер;
• номер маршрута;
• время поездки

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области хотят запустить производство экструдированного мармелада

Куряне могут получать бесплатную юридическую помощь на постоянной основе

Ограничение движения

С 1 июня стартует купальный сезон

В Курске ведутся работы по созданию общественного пространства – сквера «Поэтический»