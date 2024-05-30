Куряне могут пожаловаться на работы климатических систем в общественном транспорте

В связи с жаркой погодой ежедневно проводится контроль за соблюдением перевозчиками условий государственных контрактов относительно работы климатических систем в общественном транспорте.







За прошедший день служба контролеров выявила 10 случаев, когда водители не соблюдали температурный режим в салонах автобусов. По результатам проверки перевозчики будут оштрафованы за неисполнение своих контрактных обязательств.Для оперативного выявления нарушителей и привлечения их к ответственности организован дополнительный общественный контроль. Сообщить о нарушениях, включая работу систем кондиционирования в общественном транспорте, можно по телефону 702-802.В обращении необходимо указать следующую информацию:• государственный регистрационный знак автобуса или его 5-значный гаражный номер;• номер маршрута;• время поездки