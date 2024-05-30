Куряне могут пожаловаться на работы климатических систем в общественном транспорте
В связи с жаркой погодой ежедневно проводится контроль за соблюдением перевозчиками условий государственных контрактов относительно работы климатических систем в общественном транспорте.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Для оперативного выявления нарушителей и привлечения их к ответственности организован дополнительный общественный контроль. Сообщить о нарушениях, включая работу систем кондиционирования в общественном транспорте, можно по телефону 702-802.
В обращении необходимо указать следующую информацию:
• государственный регистрационный знак автобуса или его 5-значный гаражный номер;
• номер маршрута;
• время поездки