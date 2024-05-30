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Куряне могут получать бесплатную юридическую помощь на постоянной основе

В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Обратиться за консультацией можно в офис учреждения по адресу: г. Курск, ул. Марата, 21.

 Каждые понедельник, среду и пятницу специалисты Государственного юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

 Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В июне запланированы выездные приемы граждан в Тимском, Льговском, Мантуровском и Конышевском районах. Они будут организованы в зданиях районных МФЦ (с 11:00 до 15:00). Кроме того, «Юрмобиль» отправится в отдаленные населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований.

 За юридической помощью в мобильный офис могут обратиться:
• инвалиды I, II, III групп;
• ветераны боевых действий;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
• граждане, имеющие трех и более детей;
• дети войны;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• участники СВО и члены их семей и другие.

  Уточнить информацию о датах выездных приемов можно по телефону: 8-920-709-80-28. 
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