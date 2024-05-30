Куряне могут получать бесплатную юридическую помощь на постоянной основе

В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.

Обратиться за консультацией можно в офис учреждения по адресу: г. Курск, ул. Марата, 21.Каждые понедельник, среду и пятницу специалисты Государственного юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В июне запланированы выездные приемы граждан в Тимском, Льговском, Мантуровском и Конышевском районах. Они будут организованы в зданиях районных МФЦ (с 11:00 до 15:00). Кроме того, «Юрмобиль» отправится в отдаленные населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований.За юридической помощью в мобильный офис могут обратиться:• инвалиды I, II, III групп;• ветераны боевых действий;• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;• одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;• граждане, имеющие трех и более детей;• дети войны;• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;• участники СВО и члены их семей и другие.Уточнить информацию о датах выездных приемов можно по телефону: 8-920-709-80-28.