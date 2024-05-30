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В Курской области хотят запустить производство экструдированного мармелада

Проект строительства пищевого производства обсудили на рабочем освещении в Корпорации Развития региона.

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 Новое предприятие планируют возвести на территории индустриального парка «Юбилейный». Инвестором выступает белгородское ООО «Кондитерская группа «Лесная сказка». В июне текущего года компания планирует получить разрешение на строительство и приступить к реализации инвестиционной фазы проекта. Суммарный объем инвестиций составит 800 млн рублей. На новом предприятии планируется создать 250 рабочих мест.
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