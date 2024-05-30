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В Хомутовском районе прошла акция «Вода России»

В Хомутовском районе на берегах пруда на реке Хатуша вблизи деревни Стрекалово прошла акция «Вода России».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Она реализуется по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

В уборке приняли участие сотрудники администрации Хомутовского района. Они привели в порядок 1,4 км береговой линии. Было собрано 2 м³ мусора, который затем вывезли на специально отведенную площадку.

  Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого достаточно присоединиться к уже запланированному мероприятию или провести свое, а затем предоставить отчетную информацию в Министерство природных ресурсов Курской области
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