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В Курске День России и День молодежи проводить в закрытых помещениях

Сегодня, на заседании оперативного штаба Курской области обсуждался основной вопрос – безопасность людей при проведении массовых мероприятий в летний период.

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Было приняты решения: День России и День молодежи проводить в закрытых помещениях с минимальным количеством участников, спортивные состязания будут перенесены в спорткомплексы или загородные зоны без привлечения большого числа болельщиков, не проводить традиционный крестный ход с иконой «Знамение» по центральным улицам города . После богослужения в Знаменском соборе образ в Коренную пустынь доставить на автомобиле.
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