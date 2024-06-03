В Общественной приемной Губернатора Курской области изменился режим работы
Прием граждан по личным вопросам, а также прием письменных обращений организован с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
По вопросам личного приема, устных обращений куряне могут позвонить по телефонам 70-11-71 и +7 (4712) 400-200 (доб. 1199, 1200, 1201), узнать информацию по ранее зарегистрированным письменным обращениям – по телефонам 70-11-59 и +7 (4712) 400-200 (доб. 1211, 1212, 1213, 1214, 1215).
В круглосуточном режиме по телефону +7 (4712) 70-21-21 экстренные обращения принимают ответственные дежурные. Они безотлагательно передают полученную информацию для обработки и принятия мер в экстренных случаях в профильные ведомства, для рассмотрения в общем порядке – в управление по работе с обращениями граждан.