В Общественной приемной Губернатора Курской области изменился режим работы

Прием граждан по личным вопросам, а также прием письменных обращений организован с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Должностные лица Правительства Курской области ведут прием граждан в общественной приемной по понедельникам с 14:00 до 17:00, в остальные рабочие дни недели — с 10:00 до 13:00. Для дополнительной помощи гражданам в решении их вопросов в приемной с 3 июня организовано ежедневное дежурство уполномоченных лиц.По вопросам личного приема, устных обращений куряне могут позвонить по телефонам 70-11-71 и +7 (4712) 400-200 (доб. 1199, 1200, 1201), узнать информацию по ранее зарегистрированным письменным обращениям – по телефонам 70-11-59 и +7 (4712) 400-200 (доб. 1211, 1212, 1213, 1214, 1215).В круглосуточном режиме по телефону +7 (4712) 70-21-21 экстренные обращения принимают ответственные дежурные. Они безотлагательно передают полученную информацию для обработки и принятия мер в экстренных случаях в профильные ведомства, для рассмотрения в общем порядке – в управление по работе с обращениями граждан.