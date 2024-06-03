«Квадра» завершает гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-1
В ночь на 4 июня «Квадра» приступит к заполнению теплосетей в Сеймском округе.
Оставшимся домам горячая вода будет подана в течение ближайших дней. Причина — высокий износ некоторых участков трубопроводов.
График включения с учетом запланированных ремонтов после 4 июня.
5 июня:
— ПЛК, 77, 75, 79, 81, 111, 109, 101, 103, 105, 97, 99, 99а, 55, 57, 59, 61,
— пер. 2-й Промышленный, 8, 7, 9
— ул. Менделеева, 4, 6, 6а, 24, 59а, 57, 59б, 59в, 24, 61, 38, 36, 51а, 67а, 7/8, 52, 48б, 52б, 48а, 48, 44, 46, 50, 54, 58, 56, 60, 62, 64,
— ул. Крюкова, 5а, 5б, 7, 9, 11, 16, 18, 16в, 16б, 14б, 14а, 16а, 20,
— ул. Ясная, 1, 3, 4, 1а,
— ул. Юности ж.д.30, 36,
— пер. 3-й Промышленный, 1, 2,
— пер. 1-й Ольховский, 5, 3, 7, 30,
— ул. Широкая, 1, 2, 3, 5, 8.
6 июня:
— пр-д Магистральный, 3, 9а, 7, 7а, 5б, 5а, 5, 9б, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/31, 12а, 10, 8, 16д, 16г, 16ж, 12, 16в, 16б, 18, 22, 22а, 16а, 11, 20, 13/3, 26а, 15а, 15б, 17, 19, 21, 23, 11в, 11д, 24б, 22в, 18, 13е,
— ул. 3-я Песковская, 44, 38,
7 июня:
— ул. Юности, 30, 36;
— пер. 3-й Промышленный, 1,
8 июня:
— ул. Моковская, 2в, 2д, 4/2, 4/1, 8, 6,
— ул. Сумская, 7, 9, 11б, 11а, 11в,
— ул. Краснополянская, 23а,
— ул. Обоянская, 14а.
— ул. Моковская, 38.