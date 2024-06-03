Поезд здоровья в этом году посетит 23 района нашей области
В этом году бригады врачей областной многопрофильной клинической больницы побывали в 17 населенных пунктах 5 районов области.
Фото с официального сайта Курская область
Во время выезда с 28 по 31 мая медики Поезда здоровья принимали пациентов в населенных пунктах Дмитриевского района. Кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог осмотрели и проконсультировали 335 пациентов. Специалисты выполнили 142 исследования – электрокардиографию и ультразвуковую диагностику сердца.
Следующий выезд Поезда здоровья запланирован с 4 по 7 июня в Беловский район. Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
График выездов Поезда здоровья размещен на сайте Курской ОМКБ: https://clck.ru/34MigY.