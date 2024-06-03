Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Поезд здоровья в этом году посетит 23 района нашей области

В этом году бригады врачей областной многопрофильной клинической больницы побывали в 17 населенных пунктах 5 районов области. 
Фото с официального сайта Курская область

Читайте также

Они осмотрели более 1,3 тысячи человек. На счету выездной поликлиники свыше 2 тысяч посещений специалистов. Проведено около 1 000 исследований.
Во время выезда с 28 по 31 мая медики Поезда здоровья принимали пациентов в населенных пунктах Дмитриевского района. Кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог осмотрели и проконсультировали 335 пациентов. Специалисты выполнили 142 исследования – электрокардиографию и ультразвуковую диагностику сердца.
Следующий выезд Поезда здоровья запланирован с 4 по 7 июня в Беловский район. Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
График выездов Поезда здоровья размещен на сайте Курской ОМКБ: https://clck.ru/34MigY.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В курских лагерях открыты первые смены

Поезд здоровья в этом году посетит 23 района нашей области

В Курске 6 июня на ряде улиц отключат горячую воду

В Курске 6 июня на ряде улиц отключат горячую воду

«Квадра» завершает гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-1