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В курских лагерях открыты первые смены

В загородных лагерях на базе центров «Орлёнок» и Ульяны Громовой прошли торжественные линейки, посвящённые открытию первых лагерных смен.


 
Фотографии со страницы сообщества «Центр У. Громовой»

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В центре имени Ульяны Громовой стартовала профильная смена «Созвездие талантов», на которую приехали 230 одарённых детей Курска. Программа смены включает в себя мастер-классы, творческие конкурсы, игровые и просветительские проекты.

 В «Орлёнке» также открыта оздоровительная смена «Путь к успеху», участниками которой стали 270 детей. У ребят будут целых три недели, чтобы раскрыть свои способности и прокачать навыки коллективной, творческой и проектной деятельности, участвуя в различных мероприятиях, интересных встречах и мастер-классах.
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