В курских лагерях открыты первые смены
В загородных лагерях на базе центров «Орлёнок» и Ульяны Громовой прошли торжественные линейки, посвящённые открытию первых лагерных смен.
Фотографии со страницы сообщества «Центр У. Громовой»
В «Орлёнке» также открыта оздоровительная смена «Путь к успеху», участниками которой стали 270 детей. У ребят будут целых три недели, чтобы раскрыть свои способности и прокачать навыки коллективной, творческой и проектной деятельности, участвуя в различных мероприятиях, интересных встречах и мастер-классах.