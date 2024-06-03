В курских лагерях открыты первые смены

В загородных лагерях на базе центров «Орлёнок» и Ульяны Громовой прошли торжественные линейки, посвящённые открытию первых лагерных смен.







В центре имени Ульяны Громовой стартовала профильная смена «Созвездие талантов», на которую приехали 230 одарённых детей Курска. Программа смены включает в себя мастер-классы, творческие конкурсы, игровые и просветительские проекты.В «Орлёнке» также открыта оздоровительная смена «Путь к успеху», участниками которой стали 270 детей. У ребят будут целых три недели, чтобы раскрыть свои способности и прокачать навыки коллективной, творческой и проектной деятельности, участвуя в различных мероприятиях, интересных встречах и мастер-классах.