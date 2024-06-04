В Центральном и Сеймском округе плановое отключение электроэнергии
С 10 по 14 июня в Курске пройдет плановое отключение электроэнергии.
В Центральном округе свет будет отключен:
10, 11, 13, 14 июня с 9:00 до 13:00 по адресам:
— ул. Урицкого №№ 6-24; 31-33;
— ул. Радищева №№ 6, 8;
— пер. Верхний гостиный.
10, 11, 13, 14 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:
— 3-й Аэродромный переулок №№ 19-27;
— 4-й Аэродромный переулок №№ 20-28, 21-29;
— 2-й Воротний переулок №№ 32-39, 17/2-17/27.
В Сеймском округе свет будет отключен по адресам:
— ул. Кукуевская №№ 1-71, 2-30;
— ул. 2-я Ольховская №№ 1-51.
Телефон для справок для жителей Центрального округа: 32-40-89.
Телефон для справок для жителей Сеймского округа: 37-31-28.