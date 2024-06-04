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В Первомайском парке установят временную смотровую площадку

 В 2022 году специалисты Центра компетенций представили курянам концепцию благоустройства Первомайского парка.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Перед началом работы специалисты провели анализ его территории: изучили исторические справки, архивные материалы и редкие фотографии, планы и проекты разных лет. Благодаря жителям были воссозданы чертежи дореволюционной планировки зоны парка и его архитектурных форм. Все архитектурные решения фасадов и элементов имеют реальные исторические прототипы.

Одним из элементов благоустройства являлась смотровая площадка. Она также будет выполнена в соответствии с концепцией.

Пока благоустройство парка еще не началось, а в социальных сетях поступало большое количество обращений от горожан с просьбой сделать смотровую площадку, было принято решение установить временную.

Как рассказала председатель комитета предпринимательства и торговли Мария Носова, место площадки выбрано исходя из исторической ретроспективы.

Центр историко-культурного наследия регулярно проводит пешеходные экскурсии в центральной части города, и смотровая площадка будет достаточно востребована.

 Мария Сергеевна уточнила, что установка этой площадки велась за внебюджетные средства, также здесь планируется озеленение.
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