В Первомайском парке установят временную смотровую площадку

В 2022 году специалисты Центра компетенций представили курянам концепцию благоустройства Первомайского парка.

Перед началом работы специалисты провели анализ его территории: изучили исторические справки, архивные материалы и редкие фотографии, планы и проекты разных лет. Благодаря жителям были воссозданы чертежи дореволюционной планировки зоны парка и его архитектурных форм. Все архитектурные решения фасадов и элементов имеют реальные исторические прототипы.Одним из элементов благоустройства являлась смотровая площадка. Она также будет выполнена в соответствии с концепцией.Пока благоустройство парка еще не началось, а в социальных сетях поступало большое количество обращений от горожан с просьбой сделать смотровую площадку, было принято решение установить временную.Как рассказала председатель комитета предпринимательства и торговли Мария Носова, место площадки выбрано исходя из исторической ретроспективы.Центр историко-культурного наследия регулярно проводит пешеходные экскурсии в центральной части города, и смотровая площадка будет достаточно востребована.Мария Сергеевна уточнила, что установка этой площадки велась за внебюджетные средства, также здесь планируется озеленение.