В Первомайском парке установят временную смотровую площадку
В 2022 году специалисты Центра компетенций представили курянам концепцию благоустройства Первомайского парка.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Одним из элементов благоустройства являлась смотровая площадка. Она также будет выполнена в соответствии с концепцией.
Пока благоустройство парка еще не началось, а в социальных сетях поступало большое количество обращений от горожан с просьбой сделать смотровую площадку, было принято решение установить временную.
Как рассказала председатель комитета предпринимательства и торговли Мария Носова, место площадки выбрано исходя из исторической ретроспективы.
Центр историко-культурного наследия регулярно проводит пешеходные экскурсии в центральной части города, и смотровая площадка будет достаточно востребована.
Мария Сергеевна уточнила, что установка этой площадки велась за внебюджетные средства, также здесь планируется озеленение.