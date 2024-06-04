В музее «Усадьба А.А. Фета» состоится фестиваль классического и современного искусства
В музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе 15 июня состоится фестиваль классического и современного искусства «Лето у Фета».
Гости усадьбы увидят театральные зарисовки и классическую хореографию. Мастер-класс по изобразительному искусству дадут представители студии рисования GrafArt. Искусству батика обучит Елена Родионова.
Билеты можно приобрести в кассе Курского областного краеведческого музея. От учреждения будет предоставлен трансфер. Время посадки – с 15:00 до 15:45. Телефон для брони: + 7 (4712) 54-08-84 (доб. 104). Для гостей, планирующих поехать на личном транспорте, предусмотрена парковка