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В музее «Усадьба А.А. Фета» состоится фестиваль классического и современного искусства

В музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе 15 июня состоится фестиваль классического и современного искусства «Лето у Фета».

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Будут работать поэтическая площадка, выставка картин известных курских художников. Солисты Курской государственной филармонии Ольга Тарабарова и Анна Сидоренко исполнят лирические произведения.

 Гости усадьбы увидят театральные зарисовки и классическую хореографию. Мастер-класс по изобразительному искусству дадут представители студии рисования GrafArt. Искусству батика обучит Елена Родионова.

  Билеты можно приобрести в кассе Курского областного краеведческого музея. От учреждения будет предоставлен трансфер. Время посадки – с 15:00 до 15:45. Телефон для брони: + 7 (4712) 54-08-84 (доб. 104). Для гостей, планирующих поехать на личном транспорте, предусмотрена парковка
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