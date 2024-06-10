Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»

 До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

 

Читайте также

На платформе деньпамяти.рф доступны более 60 роликов с воспоминаниями фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

В прошлом году участники онлайн-акции зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам нуждающиеся получили современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.

Зажечь свою свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Частая дубрава» стала новым памятником природы регионального значения

Курскую Коренскую ярмарку проведут в несколько этапов

Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение

В России разработано мобильное приложение «Радар.НФ»

Назначена дата выборов губернатора региона