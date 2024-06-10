деньпамяти.рф доступны более 60 роликов с воспоминаниями фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.На платформе
В прошлом году участники онлайн-акции зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам нуждающиеся получили современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.
Зажечь свою свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.
В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.