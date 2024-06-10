Лента новостей / В регионе Вчера, 20:02 Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение У абитуриентов есть возможность поступить на целевое обучение в 6 курских вузов. Читайте также Ночью на трассах в Курской области снег расчищали 140 спецмашин Курские абитуриенты смогут подать документы в вуз через портал госуслуг Порядок заключения договоров с этого года изменился. Все предложения работодателей регистрируются через портал «Работа России», там же можно оставить и заявку на поступление. О нововведениях рассказали в карточках. +0 -0