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Лента новостей / В регионе

Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение

У абитуриентов есть возможность поступить на целевое обучение в 6 курских вузов.

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