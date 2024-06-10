Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курскую Коренскую ярмарку проведут в несколько этапов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в режиме видеоконференции провел заседание оргкомитета по вопросу подготовки и проведения XXIII Курской Коренской ярмарки.


 

Читайте также

С учетом решений, принятых на оперативном штабе, мероприятия ярмарки будут рассредоточены по разным локациям. Для этого задействуют дополнительные городские и областные площадки. Часть событий состоится с прямыми включениями и телемостами, прежде всего с выставкой-форумом «Россия».

 Кроме того, в этом году на мероприятия ярмарки отведут большее количество дней. 18 июня на площадке выставки-форума «Россия» будут подписаны первые соглашения, а завершение одного из главных событий нашего региона планируется во второй половине сентября.

 В то же время сохраняются и основные дни – 5 и 6 июля, когда состоятся деловые встречи с представителями из дружественных стран и соседних регионов. В этот же период пройдут выставка сельхозпроизводителей на площадке Курского ГАУ и мероприятие в селе Красниково Пристенского района.

  Планируется организация тематических выставок и постановок в учреждениях культуры. Предусмотрен запуск сайта, где будут информация о ярмарке, новости, трансляции, карта мероприятий и каталог товаров.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Частая дубрава» стала новым памятником природы регионального значения

Абитуриенты смогут поступить на целевое обучение

В России разработано мобильное приложение «Радар.НФ»

В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»

Назначена дата выборов губернатора региона