Курскую Коренскую ярмарку проведут в несколько этапов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в режиме видеоконференции провел заседание оргкомитета по вопросу подготовки и проведения XXIII Курской Коренской ярмарки.







С учетом решений, принятых на оперативном штабе, мероприятия ярмарки будут рассредоточены по разным локациям. Для этого задействуют дополнительные городские и областные площадки. Часть событий состоится с прямыми включениями и телемостами, прежде всего с выставкой-форумом «Россия».Кроме того, в этом году на мероприятия ярмарки отведут большее количество дней. 18 июня на площадке выставки-форума «Россия» будут подписаны первые соглашения, а завершение одного из главных событий нашего региона планируется во второй половине сентября.В то же время сохраняются и основные дни – 5 и 6 июля, когда состоятся деловые встречи с представителями из дружественных стран и соседних регионов. В этот же период пройдут выставка сельхозпроизводителей на площадке Курского ГАУ и мероприятие в селе Красниково Пристенского района.Планируется организация тематических выставок и постановок в учреждениях культуры. Предусмотрен запуск сайта, где будут информация о ярмарке, новости, трансляции, карта мероприятий и каталог товаров.