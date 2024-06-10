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«Частая дубрава» стала новым памятником природы регионального значения

Урочище Частая дубрава находится на территории Богатыревского сельсовета Горшеченского района. 
Фото с официального сайта Курская область

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Памятник природы состоит из одного участка площадью 48 га. Цель его создания – охрана уникального комплекса лесной опушечной, степной и меловой растительности. Здесь обитают представители редких видов флоры и фауны, включенных в красные книги РФ и Курской области.

На территории доминируют сообщества лиственных лесов и лугов, а также различные варианты степей и сообщества меловых обнажений. 23 вида сосудистых растений урочища включены в Красную книгу Курской области, в том числе 4 - в Красную книгу РФ. Также здесь обитает 6 видов животных, занесенных в Красную книгу Курской области.
Памятник природы имеет научное, эколого-просветительское и эстетическое значение.

 
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