Куряне собрали очередную партию гуманитарного груза для военных ко Дню России
В минувшую субботу, 8 июня, на площади перед центром досуга «Родина», огромное число курян приняли участие в сборе гуманитарного груза для наших ребят, которые охраняют рубежи Отечества, в зоне проведения СВО.
Сергей Фролов, руководитель группы «Патриоты из Курска»
«В очередной раз группа «Патриоты из Курска» собирают гумпомощь для нашей границы. А конкретно, батальона ВДВ, где находятся наши «срочники» и защищают границу Курской области. Сегодня, также пройдет благотворительный концерт со сбором гуманитарных средств. Хочу искренне выразить благодарность всем тем участникам группы, которые приняли участие. Сегодня у нас добавилось людей побольше. И это приветствуется. Потому что люди не забывают и чтят то, что в любой беде нужно быть сплоченными и отстаивать интересы нашей Родины. Также хочу сказать «спасибо» депутатами Курской областной Думы Александру Кичигину и Андрею Дюдину за их участие. Сколько б мы не делали мероприятий, они постоянно помогают, какие-то вопросы по организации решают»
Акцию в поддержку наших бойцов продолжил праздничный концерт. Свои танцевальные, вокальные номера, номера оригинального жанра представили творческие коллективы Курской области и специальные гости – ансамбль из города Санкт-Петербурга. Завершился концерт песней о волонтёрах, которую исполнил лично руководитель группы Сергей Фролов.
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