Куряне собрали очередную партию гуманитарного груза для военных ко Дню России

В минувшую субботу, 8 июня, на площади перед центром досуга «Родина», огромное число курян приняли участие в сборе гуманитарного груза для наших ребят, которые охраняют рубежи Отечества, в зоне проведения СВО.