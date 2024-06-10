В Курской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике
По сравнению с прошлым годом количество получивших 100 баллов по обязательным предметам увеличилось.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Выпускница курского лицея №21 стала первой мультибалльницей в регионе. Олеся Хруслова ранее получила 100 баллов на ЕГЭ по химии.
Также государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по математике. С базовым уровнем справились 99% курских школьников.
Минимальный порог по профильной математике успешно преодолели 98% участников экзамена. Двое из них получили высший балл, это выпускники гимназии №44 и школы №32 города Курска.