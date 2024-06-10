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В Курской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике


 По сравнению с прошлым годом количество получивших 100 баллов по обязательным предметам увеличилось.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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 Высший балл по русскому языку получили 17 участников ЕГЭ. В их числе выпускники школ №5, 4, 28 и 55, гимназий №25 и 44, лицеев №6 и 21 города Курска, а также одиннадцатиклассники школ №3, 7 и 9 Железногорска, Клюквинской школы-интерната Курского района, Солнечной школы Золотухинского района и Черемисиновской школы имени И.Ф. Алтухова.

 Выпускница курского лицея №21 стала первой мультибалльницей в регионе. Олеся Хруслова ранее получила 100 баллов на ЕГЭ по химии.

Также государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по математике. С базовым уровнем справились 99% курских школьников.

 Минимальный порог по профильной математике успешно преодолели 98% участников экзамена. Двое из них получили высший балл, это выпускники гимназии №44 и школы №32 города Курска.


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