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Лента новостей / В регионе

Участники СВО и их семьи могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» через «Госуслуги»

Записаться на консультацию в режиме онлайн могут участники СВО – ветераны боевых действий, участники СВО без статуса ветерана боевых действий, защитники ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах, а также члены семьи участника СВО.

 

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 Наиболее востребованные темы консультаций:
• получение удостоверения ветерана боевых действий;
• юридическая помощь;
• психолого-психотерапевтическая помощь;
• обучение, переобучение, повышение квалификации;
• обеспечение техническими средствами реабилитации.

 Воспользоваться услугой записи на консультацию в фонд «Защитники Отечества» можно по ссылке: https://clck.ru/3BCVRv#губернатор46
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