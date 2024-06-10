Участники СВО и их семьи могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» через «Госуслуги»
Записаться на консультацию в режиме онлайн могут участники СВО – ветераны боевых действий, участники СВО без статуса ветерана боевых действий, защитники ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах, а также члены семьи участника СВО.
• получение удостоверения ветерана боевых действий;
• юридическая помощь;
• психолого-психотерапевтическая помощь;
• обучение, переобучение, повышение квалификации;
• обеспечение техническими средствами реабилитации.
Воспользоваться услугой записи на консультацию в фонд «Защитники Отечества» можно по ссылке: https://clck.ru/3BCVRv. #губернатор46