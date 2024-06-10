Участники СВО и их семьи могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» через «Госуслуги»

Записаться на консультацию в режиме онлайн могут участники СВО – ветераны боевых действий, участники СВО без статуса ветерана боевых действий, защитники ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах, а также члены семьи участника СВО.



