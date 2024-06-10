Опубликовано расписание праздничных мероприятий
В Минкульте Курской области опубликовали расписание праздничных мероприятий.
Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"
-11:00 День памяти Е. И. Носова «Он прошел по той войне», библиотека-филиал №2 им. Е. И. Носова | 11.00
-Литературно-патриотическая программа «Немыслима Россия без имен» в рамках проекта АРТ-кластер 4К
| площадка «У Гулливера» | 11.00
| сквер микрорайона «Волокно» | 11.00
-Межрегиональная дизайнерская выставка «От дизайна к искусству», выставочный зал им. К. Малевича | 15.00
-«Русские традиции», ЦНТ «Русь»|16.00
-«Аллея игр», сквер перед МБУК ГКЦ «Лира»|17.30
-«Лукоморье», Лесопарковая зона на пр-кт В. Клыкова|16.00
12.06.2024
-Тематическая программа «Русь» «Мы - россияне», Лесопарковая зона на проспекте Клыкова |16.00
-Праздничная программа «Люблю тебя, Россия», ЦД «Мир»|17.00
-Праздничная программа «Это наша Россия», МБУК ГКЦ «Лира»|18.00
-Праздничная программа «Вместе мы – Россия», кинопоказ х/ф «Любить по-русски», ЦД «Родина» детская площадка |20.00
13.06.2024
-Лекция о четвероногих друзьях «Шансы на счастье» | парк им. Дзержинского | 11.00
-Праздничная программа «Краше нет земли Курской»|ЦД «Родина»|11.00
-Литературно-патриотическая программа «Немыслима Россия без имен»
| парк КЗТЗ | 11.00
| пл. Рокоссовского | 17.00
-Тематическая программа «Наш Курский край»| ЦНТ «Русь» | 16.00
-Проект #Реальное место 46/23 | Открытая площадка у ЦГБ им. Ф. А. Семенова | 16.00
-«Лукоморье», ЦД «Сказка»|16.00
-«Аллея игр», сквер перед МБУК ГКЦ «Лира»|17.30
15.06.2024
-«Субботний вечер»: группа «The SVAPS» | КТЦ им Щепкина | 18.00