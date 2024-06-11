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20 июня стартует приемная кампания

Подать документы абитуриенты Курской области смогут на «Госуслугах».

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Сервис «Поступление в вуз онлайн» в этом году дополнен новыми функциями благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

 На «Госуслугах» можно:
• подать заявление сразу в 5 вузов, выбрав в каждом до 5 направлений подготовки или специальностей;
• запросить в личном кабинете аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах; так их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами;
• записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания;
• получать уведомления от всех вузов в одном месте (расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки);
• перейти в чаты с кураторами вуза и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK Мессенджере.


  Документы можно будет подать в 1075 государственных и частных вузов и их филиалов до 25 июля с помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн»
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