20 июня стартует приемная кампания

Подать документы абитуриенты Курской области смогут на «Госуслугах».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» в этом году дополнен новыми функциями благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».На «Госуслугах» можно:• подать заявление сразу в 5 вузов, выбрав в каждом до 5 направлений подготовки или специальностей;• запросить в личном кабинете аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах; так их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами;• записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания;• получать уведомления от всех вузов в одном месте (расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки);• перейти в чаты с кураторами вуза и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK Мессенджере.Документы можно будет подать в 1075 государственных и частных вузов и их филиалов до 25 июля с помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн»