20 июня стартует приемная кампания
Подать документы абитуриенты Курской области смогут на «Госуслугах».
На «Госуслугах» можно:
• подать заявление сразу в 5 вузов, выбрав в каждом до 5 направлений подготовки или специальностей;
• запросить в личном кабинете аттестат, результаты ЕГЭ и олимпиад, сведения об инвалидности и других льготах; так их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами;
• записаться онлайн на дополнительные или внутренние вступительные испытания;
• получать уведомления от всех вузов в одном месте (расписание, результаты экзаменов, конкурсные списки);
• перейти в чаты с кураторами вуза и будущими одногруппниками и общаться с ними в VK Мессенджере.
Документы можно будет подать в 1075 государственных и частных вузов и их филиалов до 25 июля с помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн»