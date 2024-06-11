Ограничение движения

В областном центре в рамках концессионного соглашения продолжается замена временного покрытия переездов на асфальтобетонное на трамвайном маршруте №1.

С 22:00 12 июня до 05:00 15 июня подрядная организация запланировала укладку асфальта на совмещенных с автодорогой участках трамвайных путей на пересечении улиц Дубровинского и Островского.С 22:00 14 июня до 05:00 17 июня работы будут проводиться на улице Димитрова.В период укладки асфальтового покрытия на этих участках будут вводиться временные ограничения движения транспорта. Проведение работ не повлияет на маршруты движения городского пассажирского транспорта.В региональном Минтрансе просят заранее планировать свои поездки.