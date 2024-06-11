Ограничение движения
В областном центре в рамках концессионного соглашения продолжается замена временного покрытия переездов на асфальтобетонное на трамвайном маршруте №1.
С 22:00 14 июня до 05:00 17 июня работы будут проводиться на улице Димитрова.
В период укладки асфальтового покрытия на этих участках будут вводиться временные ограничения движения транспорта. Проведение работ не повлияет на маршруты движения городского пассажирского транспорта.
В региональном Минтрансе просят заранее планировать свои поездки.