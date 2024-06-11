Курская прокуратура проверила исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте и содержании автодорог.

В результате прокуратура в судебном порядке требует привлечь к административной ответственности комитет дорожного хозяйства.Установлено, что в Курске многочисленные участки автодорог не соответствуют нормативным требованиям. Они имеют дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, колейности и износа дорожной разметки. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами отсутствуют искусственные дорожные неровности.Прокуратура вынесла 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении комитета дорожного хозяйства. Они переданы для рассмотрения в мировой суд. Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей.