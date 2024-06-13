В трех округах Курска временно будет прекращена подача электроэнергии
В трех округах Курска в связи с плановыми работами специалистов «Курских электрических сетей» временно будет прекращена подача электроэнергии.
с 18 июня по 20 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:
— 2-й Воротний переулок, 32-39, 17/2 — 17/27;
— 3-й Аэродромный переулок, 19-27;
— 4-й Аэродромный переулок, 20-28, 21-29.
С 17 июня по 20 июня с 9:00 до 13:00 — на улице Плысюка.
В Железнодорожном округе отключения пройдут 19 июня с 9:30 до 13:00 по адресам:
— 2-я Щигровская, 66-108, 57-81;
— 5-й Щигровский переулок, 3, 11, 12;
— 3-й Щигровский переулок, 12-18, 11-13;
— Куйбышева, 45,81 А;
— 1-я Вишневая, 1-16;
— СНТ Вымпел, 2-8, 31;
— СНТ Икар, 202-209, 274-278, 301-305;
— 2-я Вишневая, 1А, 1-11.
В Сеймском округе подача электроэнергии будет приостановлена с 17 июня до 21 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:
— Кукуевская, 1-71, 2-30;
— 2-я Ольховская, 1-51.