В трех округах Курска временно будет прекращена подача электроэнергии

В трех округах Курска в связи с плановыми работами специалистов «Курских электрических сетей» временно будет прекращена подача электроэнергии.





В Центральном округе свет отключат:с 18 июня по 20 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:— 2-й Воротний переулок, 32-39, 17/2 — 17/27;— 3-й Аэродромный переулок, 19-27;— 4-й Аэродромный переулок, 20-28, 21-29.С 17 июня по 20 июня с 9:00 до 13:00 — на улице Плысюка.В Железнодорожном округе отключения пройдут 19 июня с 9:30 до 13:00 по адресам:— 2-я Щигровская, 66-108, 57-81;— 5-й Щигровский переулок, 3, 11, 12;— 3-й Щигровский переулок, 12-18, 11-13;— Куйбышева, 45,81 А;— 1-я Вишневая, 1-16;— СНТ Вымпел, 2-8, 31;— СНТ Икар, 202-209, 274-278, 301-305;— 2-я Вишневая, 1А, 1-11.В Сеймском округе подача электроэнергии будет приостановлена с 17 июня до 21 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:— Кукуевская, 1-71, 2-30;— 2-я Ольховская, 1-51.