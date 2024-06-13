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В регионе уделяют особое внимание вопросам оповещения населения

Более 25 млн рублей направлено на развитие системы оповещения в приграничных районах области
Фото с официального сайта Курская область

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В регионе уделяют особое внимание вопросам оповещения населения, которые определены приоритетными для Правительства Курской области.
Комитету региональной безопасности из областного бюджета выделены средства в размере более 25 млн рублей на субсидирование развития муниципальных систем оповещения приграничных районов.
За счет этих средств будет дополнительно установлено 50 акустических сирен, что позволит увеличить процент охвата населения приграничья.

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