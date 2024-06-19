Более 25 млн рублей направлено на развитие системы оповещения в приграничных районах области

В регионе уделяют особое внимание вопросам оповещения населения, которые определены приоритетными для Правительства Курской области.Комитету региональной безопасности из областного бюджета выделены средства в размере более 25 млн рублей на субсидирование развития муниципальных систем оповещения приграничных районов.За счет этих средств будет дополнительно установлено 50 акустических сирен, что позволит увеличить процент охвата населения приграничья.