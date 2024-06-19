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Лента новостей / В регионе

Осторожно мошенники

В последнее время в регионе участились случаи мошенничества, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Так, за 5 месяцев 2024 года жертвами киберпреступников стали около 400 пожилых курян. Всего за это время и 2023 год граждане перевели мошенникам 980 миллионов рублей.

Самые распространенные схемы мошенничества, когда в ходе разговора злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что в отношении гражданина или его родственников возбуждены уголовные дела. Для решения проблемы они предлагают сделать перевод денежных средств или оформить кредит. Нередко такие звонки поступают курянам и в мессенджерах. Мошенники могут также представиться сотрудниками банка.

Курянам напоминают о необходимости прекращать все подозрительные звонки и ни в коем случае не сообщать злоумышленникам свои персональные данные. Также правоохранители просят жителей региона рассказать о таком виде мошенничества своим пожилым родственникам и предостеречь их от потери денежных средств. 

 
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