Осторожно мошенники

В последнее время в регионе участились случаи мошенничества, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Так, за 5 месяцев 2024 года жертвами киберпреступников стали около 400 пожилых курян. Всего за это время и 2023 год граждане перевели мошенникам 980 миллионов рублей.Самые распространенные схемы мошенничества, когда в ходе разговора злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что в отношении гражданина или его родственников возбуждены уголовные дела. Для решения проблемы они предлагают сделать перевод денежных средств или оформить кредит. Нередко такие звонки поступают курянам и в мессенджерах. Мошенники могут также представиться сотрудниками банка.Курянам напоминают о необходимости прекращать все подозрительные звонки и ни в коем случае не сообщать злоумышленникам свои персональные данные. Также правоохранители просят жителей региона рассказать о таком виде мошенничества своим пожилым родственникам и предостеречь их от потери денежных средств.