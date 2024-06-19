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Лента новостей / В регионе

Курские семьи приглашают к участию в конкурсе «Родные-любимые»

«Движение Первых» Курской области запустило региональный семейный конкурс «Родные-любимые».

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 В рамках его проведения пройдет ряд творческих, интеллектуальных, спортивных и других активностей.

Для того, чтобы принять участие, необходимо:
— зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3BFuU3;
— внимательно изучить карточки по активностям;
— выполнить все предложенные конкурсные испытания до 30 июня;
— опубликовать по каждому их них пост в социальной сети «ВКонтакте».

При публикации поставить хештеги каждой активности (они указаны в карточках) и обязательные: #РодныеЛюбимые46 и #муниципальноеобразование (например, #Курск).

 Самых активных наградят в рамках форума «Родные-любимые» 8 июля.
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