Курские семьи приглашают к участию в конкурсе «Родные-любимые»
«Движение Первых» Курской области запустило региональный семейный конкурс «Родные-любимые».
Для того, чтобы принять участие, необходимо:
— зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3BFuU3;
— внимательно изучить карточки по активностям;
— выполнить все предложенные конкурсные испытания до 30 июня;
— опубликовать по каждому их них пост в социальной сети «ВКонтакте».
При публикации поставить хештеги каждой активности (они указаны в карточках) и обязательные: #РодныеЛюбимые46 и #муниципальноеобразование (например, #Курск).
Самых активных наградят в рамках форума «Родные-любимые» 8 июля.