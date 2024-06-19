Куряне до 23 июня могут принять участие в благотворительном Всероссийском конкурсе «Правильное поколение»
Мероприятие проводится в поддержку участников специальной военной операции и подразумевает открытую демонстрацию творческих начал для всех желающих в возрасте от 5 до 60 лет и старше.
Все работы оцениваются высокопрофессиональным жюри, которое учитывает оригинальность и творческий потенциал участников.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://www.правильноепоколение.рф/request.
Тематика конкурсных работ определяется участником.