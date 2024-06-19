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Лента новостей / В регионе

Куряне до 23 июня могут принять участие в благотворительном Всероссийском конкурсе «Правильное поколение»

Мероприятие проводится в поддержку участников специальной военной операции и подразумевает открытую демонстрацию творческих начал для всех желающих в возрасте от 5 до 60 лет и старше.

 

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Участники могут представить свои конкурсные работы в различных номинациях, таких как вокал, инструментальное исполнительство, хореография и театральное искусство.

Все работы оцениваются высокопрофессиональным жюри, которое учитывает оригинальность и творческий потенциал участников.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://www.правильноепоколение.рф/request.

 Тематика конкурсных работ определяется участником.



 
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