Куряне до 23 июня могут принять участие в благотворительном Всероссийском конкурсе «Правильное поколение»

Мероприятие проводится в поддержку участников специальной военной операции и подразумевает открытую демонстрацию творческих начал для всех желающих в возрасте от 5 до 60 лет и старше.



