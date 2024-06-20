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Юным курянам помогут найти временную работу на летних каникулах

Об этом рассказали специалисты Центра поддержки молодежных инициатив города Курска.

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На данный момент в базе центра размещено 456 предложений о работе, в том числе 30 — для несовершеннолетних с частичной занятостью.

Курян приглашают работать агентами по недвижимости и работе с клиентами, администраторами выходного дня, аниматорами, вожатыми, операторами call-центра, специалистами телемаркетинга, преподавателями, промоутерами, работниками торгового зала и т.д. На данный момент выдано 100 направлений для трудоустройства, из них 85 направлений — для несовершеннолетних.

Специалисты центра разработали специальный курс «ПРОработу», в который входят онлайн-консультации, лекции, на которых рассказывают, как вести себя на собеседовании, правильно составить резюме.

Подробно о работе и вакансиях можно узнать на сайте центра: https://cpmi46.ru/ или по телефону: +7 (4712) 51-07-82.
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