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Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

До 17:00 1 июля на участке от дома № 5 К4 до дома № 5 К10 по улице Школьной движение транспорта будет временно прекращено.


 

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С 9:00 20 июня до 18:00 20 июля на участках улиц от дома № 26 по улице Кати Зеленко до дома № 44 по улице Володарского движение для транспорта также будет прекращено.

 Запрет установлен на период проведения работ на тепловых сетях специалистами «Квадры».
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