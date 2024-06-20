Лента новостей / В регионе Сегодня, 14:25 Ограничение движения До 17:00 1 июля на участке от дома № 5 К4 до дома № 5 К10 по улице Школьной движение транспорта будет временно прекращено. Читайте также Ограничение движения Ограничение движения С 9:00 20 июня до 18:00 20 июля на участках улиц от дома № 26 по улице Кати Зеленко до дома № 44 по улице Володарского движение для транспорта также будет прекращено. Запрет установлен на период проведения работ на тепловых сетях специалистами «Квадры». +0 -0