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Подрядная организация не смогла завершить реконструкцию очистных сооружений

В отношении подрядной организации, занимавшейся реконструкцией очистных сооружений, ведется претензионная работа.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В отношении подрядной организации, занимавшейся реконструкцией очистных сооружений, ведется претензионная работа.

Подрядная организация не смогла завершить реконструкцию существующих объектов, входящих в состав очистных сооружений, и строительство новой линии очистки. Согласно условиям контракта, срок окончания работ был обозначен 20 ноября 2023 года. К настоящему моменту срок действия контракта также подошел к концу.

Однако, несмотря на то, что срок контракта закончился, сейчас в суде рассматривается иск о продлении срока его действия.

Кроме того, в связи с изменениями природоохранного законодательства возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации. Изменения связаны с нормативом сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также с заменой оборудования, поскольку некоторая его часть не может быть использована в условиях санкционной политики в отношении России. Оно будет заменено на отечественные аналоги или аналоги, произведенные в дружественных странах.

 Измененная документация находится на рассмотрении госэкспертизы и ждет положительного заключения.
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