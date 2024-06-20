Курян приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
Курян приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время Возможностей»
Трансляция будет проходить 28 июня 14:30 на официальной странице Правительства Курской области в социальной сети «ВКонтакте».
Более подробную информацию ищите на официальной странице Всероссийская ярмарки трудоустройства 2024.
Напомним, региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства объединил на одной площадке 16 крупных работодателей, представивших более 2600 вакансий.