Ограничение движения

До 18:00 20 августа движение транспортных средств будет временно прекращено на участках:





— улиц от дома № 26 по улице Кати Зеленко до дома № 44 по улице Володарского;— улицы Володарского от улицы Можаевская до дома № 40 по улице Володарского.Запрет установлен на период проведения работ на сети канализации специалистами «Водоканал города Курска».С 17:00 27 июня до 17:00 27 июля на участке улицы Стрелецкая Набережная от улицы Гунатовской до улицы Луговской движение транспортных будет временно прекращено. Запрет установлен на период проведения работ по благоустройству специалистами «Водоканал города Курска».С 22:00 21 июня до 5:00 25 июня движение транспорта будет временно прекращено на участках:— улицы Станционной в месте пересечения с улицей Цюрупы;— улицы Маяковского в месте пересечения с улицей Октябрьской;— улицы Октябрьской от улицы Фрунзе по направлению к улице Маяковского (по нечётной стороне).Запрет установлен на период выполнения работ специалистами «Мовиста Регионы Курск».