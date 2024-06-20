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Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

До 18:00 20 августа движение транспортных средств будет временно прекращено на участках:

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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— улиц от дома № 26 по улице Кати Зеленко до дома № 44 по улице Володарского;
— улицы Володарского от улицы Можаевская до дома № 40 по улице Володарского.

Запрет установлен на период проведения работ на сети канализации специалистами «Водоканал города Курска».

С 17:00 27 июня до 17:00 27 июля на участке улицы Стрелецкая Набережная от улицы Гунатовской до улицы Луговской движение транспортных будет временно прекращено. Запрет установлен на период проведения работ по благоустройству специалистами «Водоканал города Курска».

С 22:00 21 июня до 5:00 25 июня движение транспорта будет временно прекращено на участках:

— улицы Станционной в месте пересечения с улицей Цюрупы;
— улицы Маяковского в месте пересечения с улицей Октябрьской;
— улицы Октябрьской от улицы Фрунзе по направлению к улице Маяковского (по нечётной стороне).

 Запрет установлен на период выполнения работ специалистами «Мовиста Регионы Курск».
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