Курские абитуриенты смогут получить образование по направлениям на целевое обучение

В этом году работодатели зарегистрировали на портале «Работа в России» 1502 договора.

Специальности самые разнообразные – от педагогических и медицинских до аграрных и инженерных.Механизм подразумевает, что предприятие или организация на протяжении всего обучения поддерживает своего будущего сотрудника, выплачивая ему стипендию, а после выпуска принимает на работу. При этом молодой специалист будет обязан трудиться у данного работодателя от 3 до 5 лет после окончания учебного заведения.Целевое обучение – одна из возможностей для компаний решить проблему дефицита кадров: спрогнозировав потребность в специалистах буквально на несколько лет вперёд, можно уже сегодня подобрать и выучить квалифицированного сотрудника. А для молодых людей это уверенность в востребованности на рынке труда.Заключить договор можно не только по программам бакалавриата и специалитета, есть возможность поступить в магистратуру или аспирантуру.