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На пр. Клыкова подросток повредил остановку

 В Курске сотрудники по делам несовершеннолетних установили 12-летнего подростка, повредившего остановку общественного транспорта по пр. Клыкова.

 

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Компания молодых людей находилась на остановке. Один из парней ударил по покрытию, повредив в результате плитку. Свой поступок несовершеннолетний объяснил уже в отделе полиции в присутствии законного представителя.

Подросток рассказал, что действовал необдуманно под влиянием спонтанных эмоций, о чем пожалел впоследствии. За совершение противоправных действий парень поставлен на профилактический учет в ОПДН Северо-Западного отдела полиции. С ним проведена разъяснительная работа.

А вот возмещать нанесенный ущерб пришлось родителям. Кроме того, в отношении матери мальчика собран материал об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».


 
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