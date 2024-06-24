На территории региона утверждены новые тарифы на коммунальные услуги
Увеличение произведено в связи с установленными Правительством РФ индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также на основании разработанного Минэкономразвития России Прогноза социально-экономического развития на 2024 год.
К основным причинам их увеличения относятся – изменение тарифов, регулируемых на федеральном уровне, а также увеличение затрат на эксплуатацию, связанных с производством и реализацией коммунальных ресурсов, и снижение объемов реализации потребителям.