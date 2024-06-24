На территории региона утверждены новые тарифы на коммунальные услуги

Увеличение произведено в связи с установленными Правительством РФ индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также на основании разработанного Минэкономразвития России Прогноза социально-экономического развития на 2024 год.





«Увеличение тарифов на коммунальные услуги в регионе произойдет с 1 июля, при этом последнее увеличение тарифов было в декабре 2022 года. Такое повышение стало необходимым для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. В среднем по Курской области совокупный рост платежей для граждан составит 9,5%», – отметил врио первого заместителя губернатора Курской области – председателя Правительства Курской области Алексей Дедов.К основным причинам их увеличения относятся – изменение тарифов, регулируемых на федеральном уровне, а также увеличение затрат на эксплуатацию, связанных с производством и реализацией коммунальных ресурсов, и снижение объемов реализации потребителям.