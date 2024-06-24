Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На территории региона утверждены новые тарифы на коммунальные услуги

Увеличение произведено в связи с установленными Правительством РФ индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также на основании разработанного Минэкономразвития России Прогноза социально-экономического развития на 2024 год.

 

Читайте также

«Увеличение тарифов на коммунальные услуги в регионе произойдет с 1 июля, при этом последнее увеличение тарифов было в декабре 2022 года. Такое повышение стало необходимым для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. В среднем по Курской области совокупный рост платежей для граждан составит 9,5%», – отметил врио первого заместителя губернатора Курской области – председателя Правительства Курской области Алексей Дедов.

 К основным причинам их увеличения относятся – изменение тарифов, регулируемых на федеральном уровне, а также увеличение затрат на эксплуатацию, связанных с производством и реализацией коммунальных ресурсов, и снижение объемов реализации потребителям.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о мошенниках

Городские леса очищают от мусора

Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной и Куйбышева

Обновлено приложение «Курский транспорт»

На пр. Клыкова подросток повредил остановку