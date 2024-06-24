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Лента новостей / В регионе

Обновлено приложение «Курский транспорт»

В мобильном приложении «Курский транспорт» обновили отображение прогнозируемого времени прибытия транспортных средств и расписание движения по маршрутам при выборе остановки.


 

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 Теперь при просмотре расписания отображаются все варианты движения по маршруту от данной остановки, которые обозначаются с помощью дополнительных букв:
А – прямое направление движения по маршруту;
B – обратное направление.
Другие буквы обозначают различные варианты укороченных рейсов на маршруте. Например, в случаях, когда троллейбус возвращается в депо или следует из него утром.

Также улучшили онлайн-отображение транспортных средств на карте в приложении. Это позволяет пассажирам получать точную информацию о местоположении и движении транспорта при отсутствии проблем с передачей навигационных данных.


 
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