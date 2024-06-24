Обновлено приложение «Курский транспорт»

Теперь при просмотре расписания отображаются все варианты движения по маршруту от данной остановки, которые обозначаются с помощью дополнительных букв:А – прямое направление движения по маршруту;B – обратное направление.Другие буквы обозначают различные варианты укороченных рейсов на маршруте. Например, в случаях, когда троллейбус возвращается в депо или следует из него утром.Также улучшили онлайн-отображение транспортных средств на карте в приложении. Это позволяет пассажирам получать точную информацию о местоположении и движении транспорта при отсутствии проблем с передачей навигационных данных.