Обновлено приложение «Курский транспорт»
В мобильном приложении «Курский транспорт» обновили отображение прогнозируемого времени прибытия транспортных средств и расписание движения по маршрутам при выборе остановки.
А – прямое направление движения по маршруту;
B – обратное направление.
Другие буквы обозначают различные варианты укороченных рейсов на маршруте. Например, в случаях, когда троллейбус возвращается в депо или следует из него утром.
Также улучшили онлайн-отображение транспортных средств на карте в приложении. Это позволяет пассажирам получать точную информацию о местоположении и движении транспорта при отсутствии проблем с передачей навигационных данных.